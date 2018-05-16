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    У НАТО засудили відкриття Керченського мосту

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    Північноатлантичний альянс назвав відкриття мосту в окупованому Криму порушенням суверенітету України

    Північноатлантичний альянс засудив відкриття Керченського мосту на анексованому Росією півострові. Про це в середу, 16 травня, повідомляє агентство AFP на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

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    «НАТО називає Кримський міст порушенням суверенітету України», - йдеться в повідомленні.

    Урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

    У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

    МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

    Експерт вказав на псевдоготовність Керченського мосту: «простоїть 15 років».

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