У найближчі дні в Україні обіцяють спеку і грози

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Сьогодні зранку температура води в Чорному і Азовському морях була 18-22 градусів

У найближчу добу, 24 травня, територія України залишиться в теплій повітряній масі, погодні умови буде визначати поле зниженого тиску, на південному сході - активні атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних, Дніпропетровській областях, Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м / с; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північний, 5-10 м / с. Температура вночі 10-15 °, на півдні та сході країни до 18 °; вдень 23-28 °, в більшості західних областей 21-26 °.

У Києві - вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м / с. Температура вночі 13-15 °, вдень 25-27 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 24 травня найвища температура вдень була 31,3 ° в 2007 р., Найнижча вночі 05 ° в 1899р.

На 25 травня синоптики прогнозують без істотних опадів, лише вдень у західних, східних і південних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі 12-17 °, удень 22-28 °.

У Києві - без істотних опадів. Вітер переважно східний 7-12 м / с. Температура вночі 15-17 °, вдень 26-28 °.

23 травня в 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 18-22 °; в Дніпрі біля Києва 19 °.