У найближчі дні в Україні потеплішає



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Синоптики обіцяють, що дощів поменшає з четверга

Найближчої доби, 2 травня, погоду в Україні визначатиме менш волога і більш тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер в більшості областей України очікуються невеликі дощі, лише в південних, а вночі й у більшості західних областей - без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 4-9°, у Приазов'ї до 12°; удень 13-18°, на Закарпатті та в Одеській області до 21°.

У Києві - невеликі дощі; температура повітря вночі 6-8°, удень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 травня найвища температура повітря вдень була +30,0 градусів за Цельсієм у 1934 і 2018 роках, а найнижча - вночі 0,6 градуса морозу в 1962 році.

У п'ятницю, 3 травня, вночі у всій Україні без опадів, удень скрізь, окрім південної частини, невеликий, у західних областях помірний дощ, гроза. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, на півдні до 12°; вдень 17-22°, в західних областях 13-18°.

У Києві вночі - без опадів, удень невеликі дощі; температура повітря вночі 8-10°, вдень 18-20°.