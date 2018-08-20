У найближчі дні в Україні збережеться спекотна погода



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Фото: kherson.net.ua Пляж у селищі Лазурне, Херсонська область

Сьогодні зранку температура води в Чорному і Азовському морях була 24-26 °, у Дніпрі біля Києва 25 °

Найближчої доби, 21 серпня, в Україні збережеться спекотна, на півдні та сході суха погода, лише вдень атмосферний фронт із північного заходу Європи зумовить у північно-західній половині України окремі грозові дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день без опадів, лише вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 14-19 °, в південній частині 18-23 °; вдень 27-32 °.

У Києві вночі - без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі 17-19 °, вдень 28-30 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 серпня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 36,2 градусів тепла у 1946 році, найнижча вночі - на позначці 7,3 градусів вище нуля в 1908 році.

У середу, 22 серпня, в Україні без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-17 °, у Сумській, Чернігівській, Харківській областях 5-9 °, на узбережжі морів 17-21 °; удень 23-28 °, в південних областях і Закарпатті 28-33 °, в північних областях 20-25 °.

У Києві 22 серпня - хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 °, вдень 23-25 °.

20 серпня в 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 24-26 °, у Дніпрі біля Києва 25 °.