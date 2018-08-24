У найближчу добу стовпчик термометра опуститься до +8

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Дощів слід чекати в Чернівецькій і Закарпатській областях

На День Незалежності, який відзначають в п'ятницю, 24 серпня, в Україні прогнозують спеку до + 30° С, в західних регіонах можливі опади.

Так, дощів слід чекати в Чернівецькій і Закарпатській областях, інформує Укргідрометцентр.

В цілому по країні синоптики прогнозують невелику хмарність. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м / сек. Вдень найбільш прохолодно буде на півночі - повітря прогріється від +25° С до + 29° С. Температура вночі опуститься до + 8 ... 12° С на сході, на решті території + 10 ... 19° С.