У Нідерландах через страйк учителів закрили понад чотири тисячі шкіл



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Профспілки вимагають від уряду вирішити питання з нестачею вчителів у сфері освіти в країні

У результаті національного страйку в Нідерландах закрилися понад 4300 шкіл через нестачу вчителів.

Про це повідомляє портал Nu.nl.

«Понад 4 300 шкіл у Нідерландах закрилися у середу у зв'язку з великим страйком у сфері освіти», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, профспілки вимагають від уряду вирішити питання з нестачею вчителів у сфері освіти в країні.

На думку представників профспілок, рішення уряду про виділення одноразової суми в €460 млн не буде достатнім для вирішення вказаного питання.

Також сьогодні у парламенті заплановані подальші дебати щодо виділення коштів на покращення ситуації у сфері освіти в Нідерландах.

Зазначається, що порівняно з попереднім страйком у березні цього року, коли закрилося 2 600 шкіл та 40 тисяч вчителів зібралися на центральній площі Гааги біля будинку уряду, нині демонстрації очікуються по всій країні.

До слова, напередодні глава уряду Гончарук заявив, що значного підвищення заробітних плат вчителям не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад запропонувала спосіб знайти кошти на підвищення зарплат вчителям - за рахунок «оптимізації» мережі шкіл.





Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини .

Також сьогодні стало відомо, наскільки зросте зарплата поліцейських і рятувальників наступного року.

Крім того Гончарук повідомив, що наступного року пенсії зрозстуть, але не набагато.



