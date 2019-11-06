У Нідерландах через страйк учителів закрили понад чотири тисячі шкіл
Профспілки вимагають від уряду вирішити питання з нестачею вчителів у сфері освіти в країні
У результаті національного страйку в Нідерландах закрилися понад 4300 шкіл через нестачу вчителів.
Про це повідомляє портал Nu.nl.
«Понад 4 300 шкіл у Нідерландах закрилися у середу у зв'язку з великим страйком у сфері освіти», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, профспілки вимагають від уряду вирішити питання з нестачею вчителів у сфері освіти в країні.
На думку представників профспілок, рішення уряду про виділення одноразової суми в €460 млн не буде достатнім для вирішення вказаного питання.
Також сьогодні у парламенті заплановані подальші дебати щодо виділення коштів на покращення ситуації у сфері освіти в Нідерландах.
До слова, напередодні глава уряду Гончарук заявив, що значного підвищення заробітних плат вчителям не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання.
Також сьогодні стало відомо, наскільки зросте зарплата поліцейських і рятувальників наступного року.
Крім того Гончарук повідомив, що наступного року пенсії зрозстуть, але не набагато.