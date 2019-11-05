  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини

    • Розсилка
    У Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини

    Тепер пропонується надавати допомогу при народженні - тільки якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 15% від загального розміру допомоги

    У Мінсоцполітики вирішили не виплачувати допомогу при народженні дитини всім сім'ям, про що йдеться у новому законі Про державну допомогу сім'ям з дітьми.

    Документ опублікований на сайті міністерства.

    Тепер пропонується надавати допомогу при народженні - тільки якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 15% від загального розміру допомоги. Однак це не стосується дітей, які живуть в дитячих будинках і повністю забезпечуються державою.

    Згідно з пояснювальною запискою, в цілому законопроект покликаний змінити порядок визначення розміру соціальної допомоги - не прирівнювати її у відсотковому або кратному співвідношенні до прожиткового мінімуму, а кожен рік встановлювати суми в законі про державний бюджет України.

    Міністерство соціальної політики опублікувало документ для обговорення 28 жовтня, пропозиції можна надсилати до 28 листопада.

    бюджет діти Міністерство соціальної політики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ