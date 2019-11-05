У Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини



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Тепер пропонується надавати допомогу при народженні - тільки якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 15% від загального розміру допомоги

У Мінсоцполітики вирішили не виплачувати допомогу при народженні дитини всім сім'ям, про що йдеться у новому законі Про державну допомогу сім'ям з дітьми.

Документ опублікований на сайті міністерства.

Тепер пропонується надавати допомогу при народженні - тільки якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує 15% від загального розміру допомоги. Однак це не стосується дітей, які живуть в дитячих будинках і повністю забезпечуються державою.

Згідно з пояснювальною запискою, в цілому законопроект покликаний змінити порядок визначення розміру соціальної допомоги - не прирівнювати її у відсотковому або кратному співвідношенні до прожиткового мінімуму, а кожен рік встановлювати суми в законі про державний бюджет України.

Міністерство соціальної політики опублікувало документ для обговорення 28 жовтня, пропозиції можна надсилати до 28 листопада.