У Нідерландах евакуювали вокзал через замінування



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Поліція евакуювала людей з головного вокзалу

З головного вокзалу міста Тілбург на півночі Нідерландів поліція евакуювала людей через повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє De Telegraaf.

За даними видання, поліція затримала кількох людей, які можуть бути пов'язані з інцидентом. Після цього відвідувачі станції були евакуйовані, а залізничне сполучення припинено.

На місце прибула група вибухотехніків.

Відзначається, що в неділю в місті проходить танцювальний фестиваль, в результаті чого на вокзалі було безліч людей.

#Tilburg, #PaísesBajos: Se restablece la normalidad y la estación recupera su actividad tras la amenaza de bomba pic.twitter.com/SEho7ftj8P — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 19 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах в аеропорту міста Ейндховена евакуювали літак авіакомпанії Ryanair через загрозу вибуху.

За інформацією видання, в літаку, який повинен був вилетіти в Едінбург, було виявлено лист, в якому говорилося про бомбу на борту.

У той же час, у поліції повідомили, що через інцидент аеропорт не закривали, але всі рейси були затримані.

Нагадаємо, з початку 2018 року до Нацполіції надійшло понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.