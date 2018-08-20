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    У Нідерландах евакуювали вокзал через замінування

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    У Нідерландах евакуювали вокзал через замінування

    Поліція евакуювала людей з головного вокзалу

    З головного вокзалу міста Тілбург на півночі Нідерландів поліція евакуювала людей через повідомлення про бомбу.

    Про це повідомляє De Telegraaf.

    За даними видання, поліція затримала кількох людей, які можуть бути пов'язані з інцидентом. Після цього відвідувачі станції були евакуйовані, а залізничне сполучення припинено.

    На місце прибула група вибухотехніків.

    Відзначається, що в неділю в місті проходить танцювальний фестиваль, в результаті чого на вокзалі було безліч людей.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах в аеропорту міста Ейндховена евакуювали літак авіакомпанії Ryanair через загрозу вибуху.

    За інформацією видання, в літаку, який повинен був вилетіти в Едінбург, було виявлено лист, в якому говорилося про бомбу на борту.

    У той же час, у поліції повідомили, що через інцидент аеропорт не закривали, але всі рейси були затримані.

    Нагадаємо, з початку 2018 року до Нацполіції надійшло понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування.

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