У Нігерії смертники підірвали себе на ринку: є загиблі

Два вибухи забрали життя десяти осіб

У Нігерії двоє смертників підірвали себе на ринку, в результаті щонайменше 10 осіб загинули. Про це повідомляє DW. Як повідомляється, один з нападників активував пронесений на собі вибуховий пристрій у натовпі, вбивши себе та ще десятьох людей, які перебували поруч. За даними нігерійської поліції, інший смертник через паніку активував



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Два вибухи забрали життя десяти осіб

У Нігерії двоє смертників підірвали себе на ринку, в результаті щонайменше 10 осіб загинули.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, один з нападників активував пронесений на собі вибуховий пристрій у натовпі, вбивши себе та ще десятьох людей, які перебували поруч.

За даними нігерійської поліції, інший смертник через паніку активував вибухівку поряд з ринком, коли поряд не було інших людей, тому внаслідок другого вибуху загинув лише він.

Так, зазначається, що нападником, який підірвав себе на ринку, була жінка.

Щонайменше 65 осіб дістали поранення внаслідок вибуху.