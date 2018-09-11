У Нігерії від вибуху газовоза загинули 35 людей
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Сотні людей поранені в результаті вибуху
Щонайменше 35 людей загинули в результаті вибуху газовоза в Нігерії. Про це повідомляє Reuters.
«Ми підтверджуємо, що 35 осіб загинули і більше ста отримали поранення. Більша частина з тих, хто загинув, прибігли на місце події, щоб подивитися, що сталося», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарава в центральній частині країни.
Many feared killed in Nasarawa Gas Explosion— CoreTV News (@coretvnewsng) 10 вересня 2018 р.
No fewer than 10 persons, including an infant, were reported killed on Monday after a filling station exploded in Lafia, the Nasarawa State capital.https://t.co/t4Zz6EPx5V pic.twitter.com/Aw4Yh3CHwf
Причина вибуху поки не відома.