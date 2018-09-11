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    У Нігерії від вибуху газовоза загинули 35 людей

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    У Нігерії від вибуху газовоза загинули 35 людей

    Сотні людей поранені в результаті вибуху

    Щонайменше 35 людей загинули в результаті вибуху газовоза в Нігерії. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми підтверджуємо, що 35 осіб загинули і більше ста отримали поранення. Більша частина з тих, хто загинув, прибігли на місце події, щоб подивитися, що сталося», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарава в центральній частині країни.

    Причина вибуху поки не відома.

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