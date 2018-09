У Нігерії від вибуху газовоза загинули 35 людей

Сотні людей поранені в результаті вибуху

Щонайменше 35 людей загинули в результаті вибуху газовоза в Нігерії. Про це повідомляє Reuters.

«Ми підтверджуємо, що 35 осіб загинули і більше ста отримали поранення. Більша частина з тих, хто загинув, прибігли на місце події, щоб подивитися, що сталося», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарава в центральній частині країни.

Many feared killed in Nasarawa Gas Explosion



No fewer than 10 persons, including an infant, were reported killed on Monday after a filling station exploded in Lafia, the Nasarawa State capital.https://t.co/t4Zz6EPx5V pic.twitter.com/Aw4Yh3CHwf