«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році

Прогнозується, що обсяги продажів електромобілів зростуть на 20% наступного року

Темпи реалізації електромобілів у Китаї можуть на 10 років випередити термін поставленого урядом цільового обсягу продажу. Таку оцінку навела газета Financial Times.

Наступного року в Китаї очікується, що електромобілі вперше обійдуть з продажу автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Це стане історичною подією, яка дозволить китайському автомобільному ринку випередити західних конкурентів на кілька років.

За її інформацією, до 2025 року обсяги продажу електромобілів зростуть приблизно на 20% і перевищать 12 млн одиниць, що вдвічі більше, ніж 2022 року. При цьому продажі автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння наступного року знизяться на 10% до рівня 11 млн штук, це на 30% менше, ніж у 2022 році. Такі темпи зростання попиту на електромобілі дозволять випередити на 10 років офіційний план Пекіна щодо обсягів виробництва електричного транспорту, пояснює газета.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) раніше повідомило, що частка Китаю у зростанні світового ринку електромобілів становила майже 80% у першій половині 2024 року.

Роберт Лью, директор з досліджень відновлюваних джерел енергії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в Wood Mackenzie, вважає: успіх Китаю в галузі електромобілів свідчить про його успіх у розвитку внутрішніх технологій та забезпечення глобальних ланцюжків постачання критично важливих ресурсів для електромобілів та їх акумуляторів. Це призвело до різкого зниження виробничих витрат та нижчих цін для споживачів.

«Вони хочуть електрифікувати все. Жодна країна не зрівняється з Китаєм», – сказав Лью.

Прогнози, що були надані інвестиційними банками UBS та HSBC, а також дослідницькими групами Morningstar та Wood Mackenzie свідчать, що протягом найближчого десятиліття заводи, створені в Китаї для виробництва десятків мільйонів автомобілів із традиційними двигунами, практично не зможуть обслуговувати внутрішній ринок.

Експерти також наголошують, що швидке зростання китайської індустрії електромобілів тепер загрожує національним лідерам виробництва – Німеччині, Японії та США.

За даними шанхайської консалтингової компанії Automobility, у той час як ринок електромобілів у Китаї демонстрував зростання майже на 40% у річному обчисленні у 2024 році, частка ринку автомобілів іноземних марок впала до рекордно низького рівня 37%. Це різке зниження порівняно з 64% у 2020 році.

Цього року продаж електромобілів збільшився більш ніж на 10% у Бразилії, Індонезії, Мексиці, а також у країнах Близького Сходу та прикаспійських державах. У країнах Європейського союзу їх продаж залишився на торішньому рівні, скорочення продажів у Німеччині компенсувалося зростанням у 3% в інших європейських державах. У той же час у Великій Британії збільшення продажів досягло 15%, у США – 10%. МЕА відзначає зростаючу популярність у світі гібридних авто в порівнянні з електромобілями на акумуляторних батареях. Продаж перших становив понад 35% від загального обсягу реалізації електромобілів у першій половині 2024 року.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила запровадити індивідуальні тарифи щодо трьох китайських компаній, які перебувають під слідством: BYD (17,4%), Geely (20%) і SAIC (38,1%). Інші китайські компанії-виробники електромобілів, які співпрацювали з розслідуванням, будуть обкладатися середньою ставкою у 21%. Це також стосується європейських компаній, які виробляють електромобілі в Китаї та експортують їх до ЄС. Це буде на додаток до чинних мит ЄС у розмірі 10% на електромобілі.