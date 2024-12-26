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У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо

Ірина Бура
glavcom.ua
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У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Користувачі ChatGPT та інших сервісів OpenAI скаржаться, що сайт не завантажується, а програми видають помилку
фото з відкритих джерел

Компанія підтвердила наявність збоїв, які пов'язані з вищим провайдером

Користувачі ChatGPT та інших сервісів OpenAI повідомляють про проблеми з доступом та помилки в роботі. Компанія підтвердила наявність збоїв, які пов'язані з вищим провайдером. Про це передає Downdetector.

Користувачі ChatGPT та інших сервісів OpenAI скаржаться, що сайт не завантажується, а програми видають помилку.

За даними сервісу Downdetector, проблеми з доступом до ChatGPT виникли у користувачів у США, Казахстані, Україні, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Фінляндії.

OpenAI підтвердила, що ChatGPT і сервіс перетворення тексту у відео Sora працюють «з великою кількістю помилок». Компанія зазначає, що проблема «спричинена висхідним провайдером», і OpenAI наразі відстежує ситуацію.

«Зараз ми маємо проблему з високим рівнем помилок у ChatGPT, API та Sora. Зараз ми проводимо розслідування та опублікуємо оновлення, щойно зможемо», – йдеться у повідомленні.

Також користувачі скаржаться на проблеми у роботі сервісів Microsoft та Xbox Live.

Нагадаємо, генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман вважає, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту.

Водночас розвиток технологій штучного інтелекту призведе до дефіциту міді, заявила фінансова директорка гірничодобувної компанії ВНР Billiton Вандіта Пант. За її словами, які наводить Financial Times, наразі дата-центри споживають менше 1% міді, проте до 2050 року ця цифра становитиме 6-7%.

До слова, штучний інтелект неочікувано почав «тупішати».‌ В останні місяці користувачі штучного інтелекту, наприклад ChatGPT від OpenAI, помітили погіршення якості відповідей системи, і відзначають що вони почали давати більш дурні відповіді на запитання, і стають більш «ледачими».

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Теги: розслідування відео штучний інтелект Україна

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