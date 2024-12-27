Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня

Синоптики прогнозують місцями туман

В Україні у п′ятницю, 27 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-східний (на заході та півночі країни північно-західний), 5-10 м/с.

На крайньому півдні країни, вночі також і у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, слабку ожеледь, на решті території – без істотних опадів. Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях туман.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +2 до -3°С. В Карпатах буде -4-9°С, вдень на Закарпатті та в Криму +1-6°С.

У Київській області передбачається хмарна погода, вночі невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь, вдень без істотних опадів. Вранці та в першій половині дня туман. Вітер північно-східний , 5-10 м/с.

Температура по області вночі та вдень коливатиметься від +2 до -3°С.

У Києві протягом доби буде близько 0°С.