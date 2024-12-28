28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна підслуховувати

28 грудня відзначається Міжнародний день кіно та День гри у карти. Віряни вшановують пам’ять святих 2000 мучеників, спалених у Нікомидії.

Міжнародний день кіно

Міжнародний день кіно – це професійне свято людей, що працюють у галузі кіновиробництва. Відзначають його також шанувальники кіно у всьому світі.

28 грудня відзначають річницю першого кіносеансу, саме тому ця дата і обрана для святкування. 28 грудня 1895 року у Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у світі кіносеанс.

Люм'єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм «Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота». Це була перша стрічка в історії кінематографа, за перегляд якої глядачі платили гроші. У той день було продано всього 35 квитків, вартістю один франк.

День гри у карти

28 грудня кожного року відзначається День гри в карти. Китай вважається батьківщиною карткових ігор. Уперше гральні карти з'явилися в Європі в 1370-х роках, імовірно, в Італії або Іспанії.

Характерною рисою гри у карти є наявність початкового випадкового стану, для визначення котрого застосовується колода. Майже в усіх різновидах карткових ігор існує принцип випадковості послідовності карт у колоді, що зобов’язує перетасовувати карти після кожної гри.

Яке сьогодні релігійне свято

28 грудня в церковному календарі – День святих мучеників, спалених у Нікомидії. Страшна подія сталася у IV столітті, коли імператором був Максиміан. Він наказав руйнувати всі храми, карати кожного, хто вірить в Ісуса Христа. Тоді за наказом імператора спалили 20 тисяч мучеників, коли ті відмовилися вийти та принести жертву язичницьким богам.

Що не можна робити цього дня

Не можна брехати і підслуховувати.

Краще не брати гроші у борг.

Не варто шити або в'язати.

Народні прикмети

Хмарний день – чекайте на дощове і холодне літо.

Погода безвітряна, а на деревах іній – буде вдалий і врожайний рік.

Якщо густий снігопад, то буде хороший урожай хліба.

Пам’ятні події 28 грудня

1065 – У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство – місце коронації англійських монархів.

1869 – Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.

1895 – У паризькому «Гран-кафе» брати Огюст і Луї Люм'єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.

1908 – На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів – за різними даними загинуло 160-250 тисяч осіб.

1942 – У ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).

1943 – Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції «Улус» війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.

1944 – Великий бій між сотнею УПА «Полтавці» та частинами НКВС біля села Кореличі Перемишлянського району Львівської області.

1973 – У Парижі надруковано «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина – літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918-1956 років.

1983 – Створено Шацький національний природний парк.

1987 – 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.

1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.

2014 – завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипіна, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрена, Наталія.