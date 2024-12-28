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Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
Європа вимушена витратити мільйони євро на відновлення роботи кабелів на дні Балтійського моря
фото із відкритих джерел

Пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі

Ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро. Про це пише видання Kauppalehti.

Представник фінської електромережевої компанії Fingrid Арто Пахкінен розповів, що ремонт триватиме близько семи місяців. За словами Пахкінена, точні терміни ремонту будуть відомі наступного тижня.

До слова, ЗМІ повідомили про пошкодження кількох кабелів зв'язку на Балтиці. Згідно із уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

Два з них є підводними кабелями, прокладеними компанією Elisa між Гельсінкі та Таллінном (Естонія). Один – C-Lion1 – прокладений між Гельсінкі та Ростоком (Німеччина). Четвертий пошкоджений кабель – від Гельсінкі до Таллінна – належить китайській компанії CITIC Telecom.

Нагадаємо,  25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин.

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Теги: росія Естонія Фінляндія ремонт розслідування росіяни

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