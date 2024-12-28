Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він пришов в джинсах

Суддям не сподобалося, що 34-річний Магнус Карлсен був вдягнений у джинси

Норвежець відмовився переодягнутися між партіями

Норвезький шахіст Магнус Карлсен дискваліфікований з чемпіонату світу зі швидкої гри в Нью-Йорку через порушення дрес-коду. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що суддям не сподобалося, що 34-річний норвежець був вдягнений у джинси. Вони зробили йому зауваження та попросили змінити одяг між партіями. Оскільки гросмейстер цього не зробив, його було відсторонено.

Карлсен пізніше пояснив, що пообіцяв перевдягнутися вже на наступний ігровий день, але судді вимагали зробити це негайно. Конфлікт став для нього «справою принципу», тож норвежець не братиме участь не лише в рапіді, але й у бліці, чемпіонат з якого починається 30 грудня. Він також заявив, що «втомився від ФІДЕ (Міжнародна шахова федерація, – ред.)».

Чемпіонат світу 2024 з шахів у швидкій (рапід, 26-28.12) та блискавичній (бліц, 30-31.12) програмі проходить у Нью-Йорку з 26 до 31 грудня.

Нагадаємо, що президентом ФІДЕ є колишній віцепрем'єр РФ Аркадій Дворкович.

Під керівництвом Дворковича ФІДЕ після початку повномасштабного вторгнення Росії дозволила російським та білоруським шахістам змагатися у нейтральному статусі.

А у вересні Карлсен на гала-вечері Міжнародної шахової федерації, присвяченій сторіччю організації, отримав нагороду найвидатнішому шахісту останнього сторіччя. Після цього він виступив із потужною промовою на підтримку України.

До слова, Україна висловила серйозне занепокоєння можливістю відновлення прав шахових федерацій Росії та Білорусі в рамках ФІДЕ. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна готова ініціювати запровадження персональних санкцій проти президента ФІДЕ Аркадія Дворковіча, якщо такі рішення будуть ухвалені.