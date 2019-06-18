У Нігерії внаслідок потрійного теракту загинули 30 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Терористами-смертниками виявилися дві дівчинки й хлопчик

Внаслідок підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії загинули щонайменше 30 людей, ще 40 дістали поранення.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевих чиновників.

Згідно з інформацією, терористами-смертниками виявилися дві дівчинки й хлопчик.

Як повідомляється, один теракт стався у місті Кондуга в залі, де вболівальники дивилися футбол. Пізніше пролунали ще два вибухи — смертники підірвали себе у натовпі у барі.