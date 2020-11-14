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    У Нігерії затонуло пасажирське судно, загинули 18 людей

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    Постраждалі госпіталізовані, пошуково-рятувальна операція триває - У Нігерії затонуло пасажирське судно, загинули 18 людей
    Постраждалі госпіталізовані, пошуково-рятувальна операція триває

    Врятувати вдалося п'ять пасажирів, які впали у воду.

    У Нігерії через затоплення пасажирського каное в штаті Баучі загинули 18 осіб, серед них троє чоловіків і 15 жінок. Про це повідомляє Daily Post.

    «Представник поліції штату Баучі Ахмед Мохаммед Вакіл повідомив журналістам, що каное, яке перевозило пасажирів і товари по річці Буджі, затонуло через перевантаження в районі Ітас-Гадау», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що врятувати вдалося п'ять пасажирів, які впали у воду.

    «Постраждалі госпіталізовані, пошуково-рятувальна операція триває», – наголошується в повідомленні.

    Відзначається, що в Нігерії в сезон дощів часто трапляються подібні трагедії.

    Теги: смерть корабель Нігерія
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