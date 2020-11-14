У Нігерії затонуло пасажирське судно, загинули 18 людей

Врятувати вдалося п'ять пасажирів, які впали у воду.

У Нігерії через затоплення пасажирського каное в штаті Баучі загинули 18 осіб, серед них троє чоловіків і 15 жінок. Про це повідомляє Daily Post.

«Представник поліції штату Баучі Ахмед Мохаммед Вакіл повідомив журналістам, що каное, яке перевозило пасажирів і товари по річці Буджі, затонуло через перевантаження в районі Ітас-Гадау», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що врятувати вдалося п'ять пасажирів, які впали у воду.

«Постраждалі госпіталізовані, пошуково-рятувальна операція триває», – наголошується в повідомленні.

Відзначається, що в Нігерії в сезон дощів часто трапляються подібні трагедії.