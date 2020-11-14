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    У світі

    Йоркширський різник, який вбив 13 жінок, помер від коронавірусу

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    <p>Пітер Саткліфф з 1975 до 1980 року вбив щонайменше 13 жінок і скоїв замах на вбивство ще семи</p> - Йоркширський різник, який вбив 13 жінок, помер від коронавірусу

    Пітер Саткліфф з 1975 до 1980 року вбив щонайменше 13 жінок і скоїв замах на вбивство ще семи

    Британський серійний вбивця після позитивного тесту на Covid-19 відмовився від лікування

    Один з найвідоміших британських злочинців, серійний вбивця Пітер Саткліфф, відомий як Йоркширський різник, помер у віці 74 років від ускладнень, викликаних Covid-19.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що у Саткліффа на початку листопада був виявлений коронавірус. Позитивний тест на Covid-19 він здав незабаром після того, як провів кілька днів в одній з лікарень за межами в'язниці, куди його доставили для обстеження.

    Як повідомляє видання, він відмовився від лікування, а до цього довгий час страждав від проблем зі здоров'ям: зокрема, у нього були проблеми з серцем, діабет і ожиріння.

    Пітер Саткліфф, який працював могильником, а потім водієм вантажівки, з 1975 до 1980 року вбив не менше 13 жінок і намагався вбити ще сім. Майже всі вбивства були скоєні на території графства Йоркшир. Серед жертв Саткліффа були як повії, так і жінки інших професій.

    Для упіймання Йоркширського різника була розгорнута одна з наймасштабніших в британській історії операцій. Злочинця затримали лише в січні 1981 року після того, як застали з секс-працівницею в його автомобілі, на якому були підроблені номери.

    Саткліффа заарештували 2 січня 1981 року в англійському місті Шеффілд. Він був засуджений 22 травня того ж року до 20 довічних термінів.

    Під час суду навіть сам Саткліфф здивувався, що йому вдалося протриматися так довго.

    «Це було просто диво, що вони не затримали мене раніше, – у них були всі факти», – сказав він.

    До слова, у світі зафіксували нову рекордну кількість заражень Covid-19 за добу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      512652
    • Хворіють
      269486
    • Одужали
      233849
    • Померли
      9317

    Нагадаємо, в Україні за добу 12 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).

    Теги: вбивство смерть Велика Британія в'язниця злочинець коронавірус
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