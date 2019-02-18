У Німеччині екс-лідер ультраправої партії AfD постала перед судом за неправдиві свідчення



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Колишня очільниця ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» Фрауке Петрі Фото: Web.de

Фрауке Петрі визнала, що зробила помилкові твердження про характер кредитів, які надавали члени для партії під час виборчої кампанії, але зазначила, що зробила це ненавмисно

Колишня очільниця ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» постала перед судом за звинуваченням у лжесвідченні. Про це пише AP.

Фрауке Петрі з'явилася у понеділок перед земельним судом у Дрездені, щоб захиститися від звинувачень у тому, що вона подала неправдиву інформацію до парламенту, будучи під присягою.

Раніше Петрі визнала, що зробила помилкові твердження про характер кредитів, які надавали члени для партії під час виборчої кампанії, але зазначила, що зробила це ненавмисно.

Рішення суду очікують наступного місяця.

43-річна Петрі залишила «Альтернативу для Німеччини» після національних виборів 2017 року і заснувала власну партію, яка планує позмагатися у регіональних виборах цьогоріч у східній землі Саксонії.

Вона залишається законодавцем у національному парламенті Німеччини.

Джерело: Європейська правда