У Німеччині ресторан заборонив вхід дітям молодше 14 років



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Нова політика ресторану спрямована не проти самих дітей, а проти батьків, «які не можуть їх контролювати»

На німецькому острові Рюген ресторан «Oma's Küche» («Бабусина кухня») заборонив дітям молодше 14 років вхід на час вечері.

Про це повідомляє DW.

Власник закладу Рудольф Маркл заявив, що це рішення обговорювалося довго. За його словами, «останньою краплею» стало те, що одного разу невиховані діти пошкодили майно в ресторані.

Відтак, згідно з рішенням власника, з 17:00 кожного дня і до закриття ресторану дітям до закладу заходити не можна.

Маркл стверджує, що нова політика ресторану спрямована не проти самих дітей, а проти батьків, «які не можуть їх контролювати».

«З кожним роком ставало дедалі гірше. Батьки не несли відповідальності за дітей. За ними змушені були стежити співробітники ресторану. Але ж це може входити в їхні обов’язки», — розповів ресторатор.

Таке рішення спричинило бурхливі дискусії в Німеччині щодо дискримінації за віковою ознакою.

«Мені це не здається смішним, адже діти — це частина нашого життя. Тому я за те, щоб діти могли сюди заходити», — сказав один з відвідувачів закладу.

Натомість інша відвідувачка сказала, що «діти нинішніх батьків не вміють поводитись», тому для відпустки, зокрема, вона обирає готелі лише для дорослих.