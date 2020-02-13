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    Зеленський 14 лютого вирушить на Мюнхенську конференцію з питань безпеки

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    Зеленський 14 лютого вирушить на Мюнхенську конференцію з питань безпеки

    У межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав

    Президент України Володимир Зеленський 14-15 лютого планує взяти участь у 56-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «14-15 лютого президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

    Нагадаємо, 14 лютого в Україну прилетить делегація американських сенаторів, яка планує зустрітися з Зеленським.

     

    Німеччина Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки президент
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