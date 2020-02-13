Зеленський 14 лютого вирушить на Мюнхенську конференцію з питань безпеки
У межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав
Президент України Володимир Зеленський 14-15 лютого планує взяти участь у 56-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
«14-15 лютого президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.
Нагадаємо, 14 лютого в Україну прилетить делегація американських сенаторів, яка планує зустрітися з Зеленським.