Зеленський 14 лютого вирушить на Мюнхенську конференцію з питань безпеки



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У межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав

Президент України Володимир Зеленський 14-15 лютого планує взяти участь у 56-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«14-15 лютого президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах конференції президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

Нагадаємо, 14 лютого в Україну прилетить делегація американських сенаторів, яка планує зустрітися з Зеленським.