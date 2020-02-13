Порошенко візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції



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Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент України обговорить шляхи прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави та збільшення міжнародної підтримки на цілі впровадження реформ

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 14 - 16 лютого на запрошення організаторів візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Про це йдеться на сайті «Європейської солідарності».

Під час обговорення проблематики регіональної безпеки, а також у ході двосторонніх зустрічей Петро Порошенко планує порушити питання невиконання Російською Федерацією Мінських домовленостей, наголосити на необхідності зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції та посилення санкційного режиму щодо Росії у відповідь на триваючу агресію проти України, а також створення міжнародної платформи стосовно відновлення суверенітету України над Кримом.

Крім цього, п’ятий президент України обговорить шляхи прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави та збільшення міжнародної підтримки на цілі впровадження реформ.