Чотири російські мільярдери подали позови через книгу про Путіна і його оточення

У книзі розповідається про прихід до влади президента Росії Володимира Путіна і його стосунки з олігархами

Абрамович, який перший подав позов, заявив, що в книзі містяться «помилкові і наклепницькі» заяви щодо нього

Чотири російські бізнесмени та корпорація Роснефть звернулися у березні та квітні в лондонські суди з позовами проти видавництва HarperCollins за наклеп. Про це повідомляє «Новое время» з посиланням на FT.

Книгу видавництва HarperCollins «Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід» написала колишня журналістка Financial Times Кетрін Белтон в 2020 році. Одразу після виходу книга стала бестселером. У ній докладно розповідається про прихід до влади президента Росії Володимира Путіна і його стосунки з олігархами.

Позови проти видавництва подали співвласник Альфа-груп Михайло Фрідман, його бізнес-партнер Петро Авен, бізнесмен Шалва Чигиринський, а також власник футбольного клубу Челсі Роман Абрамович і корпорація Роснефть.

Абрамович, який перший подав позов, заявив, що в книзі містяться «помилкові і наклепницькі» заяви щодо нього. В позові Абрамовича заперечується твердження про те, що він купив Челсі у 2003 році за вказівкою Путіна для поліпшення іміджу Росії у Великій Британії.

Бізнесмен Петро Авен подав позов відповідно до закону про захист даних.

«Ми можемо підтвердити, що ні пану Авену, ні пану Фрідману не було заздалегідь відомо про інші позови. Вони не вступали в контакт і не погоджували правову стратегію з іншими позивачами або їх юристами», — повідомив офіційний представник Фрідмана.

Він також зазначив, що позови Авена і Фрідмана були подані тільки після того, як відповідачі (HarperCollins) відмовилися обговорювати заходи з виправлення помилок.

Інтереси позивачів представлятимуть відомі лондонські юридичні фірми.

HarperCollins охарактеризувало книгу як «авторитетну, важливу і ретельно підготовану роботу». «Ми будемо твердо захищати цю визнану новаторську книгу і право повідомляти про питання, які мають значний суспільний інтерес», — заявив видавець.

Тим часом, англійський клуб «Челсі» відмовився від участі в Суперлізі зовсім не через протести вболівальників, які нагадували збори засланих казачків як під час анексії Криму. Йому надійшла пряма вказівка з Кремля не перешкоджати «Газпрому», який є спонсором Ліги чемпіонів.