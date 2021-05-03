Держсекретар США Блінкен розпочав переговори в Лондоні і готується приїхати у Київ

У Держдепі США підтримують територіальну цілісність України «перед лицем триваючої агресії з боку Росії»

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок 3 травня почав участь триденних переговорах міністрів закордонних справ країн Групи 7 (G-7). Ключовими темами переговорів стануть: проблеми пандемії коронавірусу, відносини з Росією і Китаєм, ядерні програми Ірану і Північної Кореї та інші питання. Про це повідомляє ukrainian.voanews.

Блінкен разом з колегами з Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії також готуватимуть саміт керівників G-7 запланований у Британії на червень, що стане нагодою для першого президентського візиту Джо Байдена до Європи.

Очікують, що президент Джо Байден наступного місяця також буде у Брюсселі на зустрічі керівників країн НАТО і можливо зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в одній з європейських країн.

До лондонських переговорів 3-5 травня залучені також представники Австралії, Індії, Південної Африки, Південної Кореї та Брунею.

У Києві Ентоні Блінкена очікують 5-6 травня і планують його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У заяві Державного департаменту США про український візит держсекретаря сказано, що він має на меті «підтвердити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії з боку Росії».

«Він також заохочувати подальший поступ запланованих українських інституційних реформ, особливо дій спрямованих проти корупції, які є ключовими для зміцнення демократичних установ України, економічного розквіту та євроатлантичного майбутнього», – наголошено у заяві.

Тим часом, Україна має можливість приєднатися до Північноатлантичного альянсу, і для цього їй належить здійснити необхідні реформи, щоб відповідати вимогам і стандартам НАТО. Про це на брифінгу сказав в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.