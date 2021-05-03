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    Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму, – Науседа

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    У понеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії - Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму, – Науседа

    У понеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії

    Фото lrp.lt

    Неуседа наголошує, що не можна дозволити, аби «Україна знову повернулася в минуле»

    Вільнюс ніколи не визнає окупацію Росією частини території України і діятиме в напрямку деокупації цих територій. Про це під час святкового виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє «Укрінформ».

    «Мобілізація збройних сил Росії на кордоні з Україною і воєнні дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, які підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як рушія політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме у напрямку завершення фактичної окупації східної частини України», – заявив Науседа під оплески депутатів польського та литовського Сеймів.

    Він додав, що не можна дозволити, аби «Україна знову повернулася в минуле».

    Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.

    Як повідомлялось, у понеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в рамках святкування 230-річчя ухвалення конституції Речі Посолитої. Крім того, відбудуться двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.

    Теги: Польща саміт Литва Україна президент
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