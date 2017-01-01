У Новій Зеландії програміст створив віртуальну політичну діячку

Розробник стверджує, що Сем обов'язково братиме участь в наступних виборах

Програміст із Нової Зеландії Нік Герритсен розробив і запустив першу в світі віртуальну політичну діячку. Про це пише Techinasia. За задумом автор, ім'я діячки — Сем, з нею можна поспілкуватися англійською через Messenger. Розробник стверджує, що Сем обов'язково братиме участь в наступних виборах у країні в 2020 році. Віртуальній