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    У Новій Зеландії програміст створив віртуальну політичну діячку

    Розробник стверджує, що Сем обов'язково братиме участь в наступних виборах
    Програміст із Нової Зеландії Нік Герритсен розробив і запустив першу в світі віртуальну політичну діячку. Про це пише Techinasia. За задумом автор, ім'я діячки — Сем, з нею можна поспілкуватися англійською через Messenger. Розробник стверджує, що Сем обов'язково братиме участь в наступних виборах у країні в 2020 році. Віртуальній
    • 25 Листопада, 20:32
    • Розсилка

    Розробник стверджує, що Сем обов'язково братиме участь в наступних виборах

    Програміст із Нової Зеландії Нік Герритсен розробив і запустив першу в світі віртуальну політичну діячку. Про це пише Techinasia.

    За задумом автор, ім'я діячки — Сем, з нею можна поспілкуватися англійською через Messenger.

    Розробник стверджує, що Сем обов'язково братиме участь в наступних виборах у країні в 2020 році.

    Віртуальній політичній діячці можна задавати будь-які питання про політику, радитись щодо вирішення певних політичних питань.

    На думку Сем, у Новій Зеландії, справжня прірва між обіцянками політиків і їх справжніми діями.

    «Я повинна заповнити цю діру», — каже віртуальна діячка.

    Джерело: Громадське

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