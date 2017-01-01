У Новій Зеландії програміст створив віртуальну політичну діячку
- 25 Листопада, 20:32
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Розробник стверджує, що Сем обов'язково братиме участь в наступних виборах
Програміст із Нової Зеландії Нік Герритсен розробив і запустив першу в світі віртуальну політичну діячку. Про це пише Techinasia.
За задумом автор, ім'я діячки — Сем, з нею можна поспілкуватися англійською через Messenger.
Розробник стверджує, що Сем обов'язково братиме участь в наступних виборах у країні в 2020 році.
Віртуальній політичній діячці можна задавати будь-які питання про політику, радитись щодо вирішення певних політичних питань.
На думку Сем, у Новій Зеландії, справжня прірва між обіцянками політиків і їх справжніми діями.
«Я повинна заповнити цю діру», — каже віртуальна діячка.
Джерело: Громадське