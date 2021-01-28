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    У Новій Зеландії запрацювало почесне консульство України

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    Почесний консул планує приділити особливу увагу посиленню економічної присутності України в Новій Зеландії - У Новій Зеландії запрацювало почесне консульство України
    Почесний консул планує приділити особливу увагу посиленню економічної присутності України в Новій Зеландії
    Фото: singapore.mfa.gov.ua

    Консульський округ почесного консула України в місті Окленд охоплюватиме всю територію Нової Зеландії

    Посол України у Сінгапурі Катерина Зеленко підписала угоду про функції та обов’язки почесного консула України у місті Окленд, Нова Зеландія, з Олександром Кірічуком.

    Про це повідомляє посольство України в Республіці Сінгапур.

    Консульський округ почесного консула України в місті Окленд охоплюватиме всю територію Нової Зеландії.

    Під час віртуальної церемонії підписання угоди Катерина Зеленко висловила сподівання, що робота почесного консульства України в Новій Зеландії сприятиме інтенсифікації політичних, торговельно-економічних та культурно-гуманітарних зв’язків.

    Почесний консул планує приділити особливу увагу посиленню економічної присутності України в Новій Зеландії, розширенню експортних можливостей нашої держави та залученню інвестицій в економіку України.

    Відомо, що Олександр Кірічук народився в Одесі, з 2002 року проживає з родиною та займається підприємницькою діяльністю у Новій Зеландії.

    Між іншим, наприкінці листопада на Балі з’явилося почесне консульство України. Основними функціями почесного консульства України є:

    • захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом;
    • надання їм допомоги і сприяння; 
    • сприяння розвитку дружніх відносин, а також торгових, економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та Індонезією

    Почесне консульство України не наділене повноваженнями щодо вчинення консульських дій (оформлення паспортів, віз, вчинення нотаріальних актів тощо). У разі потреби в отриманні відповідних послуг, громадянам слід звертатися до консульського відділу посольства України в Республіці Індонезія (місто Джакарта).

    Теги: дипломатія посол посольство Нова Зеландія
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