У Новій Зеландії запрацювало почесне консульство України

Консульський округ почесного консула України в місті Окленд охоплюватиме всю територію Нової Зеландії

Посол України у Сінгапурі Катерина Зеленко підписала угоду про функції та обов’язки почесного консула України у місті Окленд, Нова Зеландія, з Олександром Кірічуком.

Про це повідомляє посольство України в Республіці Сінгапур.

Консульський округ почесного консула України в місті Окленд охоплюватиме всю територію Нової Зеландії.

Під час віртуальної церемонії підписання угоди Катерина Зеленко висловила сподівання, що робота почесного консульства України в Новій Зеландії сприятиме інтенсифікації політичних, торговельно-економічних та культурно-гуманітарних зв’язків.

Почесний консул планує приділити особливу увагу посиленню економічної присутності України в Новій Зеландії, розширенню експортних можливостей нашої держави та залученню інвестицій в економіку України.

Відомо, що Олександр Кірічук народився в Одесі, з 2002 року проживає з родиною та займається підприємницькою діяльністю у Новій Зеландії.

Між іншим, наприкінці листопада на Балі з’явилося почесне консульство України. Основними функціями почесного консульства України є:

захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом;

надання їм допомоги і сприяння;

сприяння розвитку дружніх відносин, а також торгових, економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та Індонезією

Почесне консульство України не наділене повноваженнями щодо вчинення консульських дій (оформлення паспортів, віз, вчинення нотаріальних актів тощо). У разі потреби в отриманні відповідних послуг, громадянам слід звертатися до консульського відділу посольства України в Республіці Індонезія (місто Джакарта).