У олігархів є сценарій, де президентом стане Тимошенко, спікером - Медведчук, а прем'єром - Бойко, - Гриценко



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Анатолій Гриценко

Гриценко розповів, хто його намагається дискредитувати

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко заявив про наявність сценарію на майбутні вибори, за яким президентом ставлять Юлію Тимошенко, спікером – Віктора Медведчука, а прем'єром – Юрія Бойка.

Про це в інтерв'ю «Гордон» заявив екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

«Не тільки YouTube та Facebook забивають брехнею про мене та мою сім'ю. Мені зателефонували знайомі, виявляється, в одному з великих торгово-розважальних центрів Києва, куди вони прийшли відпочити вихідного дня, на екранах потоком ішли дві реклами: «Нового курсу» Тимошенко і тут же мочилово мене. Людям навіть відпочити не дають спокійно. Щодо дискредитації мене працює два штаби, точніше, дві людини - Порошенко і Тимошенко, а Коломойський - лише інструмент. Він симпатизує Юлії Володимирівні Тимошенко, про що відкрито сказав. ... Я з ним не знайомий, ніколи не спілкувався, жодних справ із ним взагалі не мав. Ще раз: за інформаційною кампанією проти мене стоїть двоє людей - Порошенко П. О. і Тимошенко Ю. В», - заявив Гриценко, відповідаючи на запитання про інформкампанію проти нього.

«У неї дуже високий антирейтинг, якщо ми з Тимошенко виходимо до другого туру, шансів перемогти у неї немає. Зовсім. Точка. Це знають і вона, і її штаб. Але їхня «робота» щодо моєї дискредитації не дасть результату, не вплине на мій психологічний стан. Навпаки, надає драйву і ще більшої впевненості», - додав політик.

«Я тут народився. На відміну від багатьох, хто нині претендує на посаду президента, я не розглядаю Україну як територію для заробляння, не будую вілли за кордоном, не буду нікуди тікати на запасні аеродроми. Я тут народився, тут і помру. Це наша і моя країна. Тож усюди, де можу докласти зусиль, буду докладати і буду боротися. Я не даремно вам казав, що це справа не особистих амбіцій, вирішується доля країни. Уже тепер в олігархічному міжсобойчику, не без зовнішньої участі, є сценарій, за яким президентом ставлять Тимошенко, спікером - Медведчука, а прем'єром – Бойка», - розповів Гриценко.