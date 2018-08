Партія-фантом. Чим дивує фінансовий звіт «Громадянської позиції»

Фото: ternograd.te.ua «Громадянська позиція» Гриценка фінансово залежна від вузького кола партійної верхівки, а пересічні партійці не поспішають наповнювати партійну касу своїми «кровними»

Партію Гриценка фінансує вузьке коло осіб, 19 з 30 осередків існують лише на папері, а в центральному апараті працює три людини

Одним із лідерів електоральних уподобань низки останніх соціологічних досліджень неодмінно стає Анатолій Гриценко, а очолювана ним політична партія «Громадянська позиція» має підтримку, яка дозволяє подолати прохідний бар’єр у Верховну Раду. У 2017 році під час аналізу попереднього звітного періоду Центр «Ейдос» надав партії ряд рекомендацій для приведення фінансової звітності до вимог закону та покращення комунікації з громадянами. Чи дослухались до цих порад у «Громадянській позиції»?

Завдяки Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», вже два роки поспіль ми маємо змогу аналізувати фінансову та господарську діяльність політичних партій. Здійснюваний Центром «Ейдос» у 2017 році аналіз фінансових звітів партій за 2016 рік став підґрунтям для формування і передачі пропозицій щодо усунення виявлених порушень та приведення їхньої діяльності у відповідність до вимог закону. Наразі під прицілом 2017 рік. Аналітики продовжують вивчати фінансові звіти і діяльність партій, а також інформувати суспільство про поступ у реформі партійних фінансів.

Загальна інформація – «ДНК» партії

Однією з основних рекомендацій було відкриття рахунків для всіх зареєстрованих територіальних осередків партії. По всій Україні «Громадянська позиція» має 30 осередків (31, враховуючи центральний офіс). У I кварталі 2017 року у шести місцевих партійних організаціях були відсутні банківські рахунки, що є прямим порушенням законодавства. Адже, нагадаємо, згідно зі змінами до Закону «Про політичні партії в Україні» від 2015 року, кожна місцева організація партії має відкрити рахунок у банку та всі фінансові операції здійснювати через нього. Проте у звіті за IV квартал 2017-го рахунків не мали вже два осередки, що дає всі підстави стверджувати, що партія приводить свою діяльність в законне русло.

Також протягом усього року у центральному секретаріаті та обласних осередках, згідно з поданими до НАЗК звітів, працювало п’ять осіб. Кількість працівників, порівняно з кінцем 2016 року, збільшилась лише на одну особу.

Ще однією рекомендацією було вчасно оприлюднювати на сторінках територіальних осередків і основному сайті партії щоквартальні та річні фінансові звіти. «Громадянська позиція» й з цим впоралась, хоча не обійшлось без ложки дьогтю: вже другий рік поспіль річний звіт є абсолютно тотожним звіту за останній, четвертий, квартал.

Майно партії або золотий фонд

«Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, спираючись на подані звіти, на відміну від багатьох інших партій, котрі, як свідчать соцопитування, також мають всі шанси потрапити до парламенту наступного скликання, не володіє нематеріальними цінностями, окрім задекларованого веб-сайту gp.org.ua, балансовою вартістю 1064,17 грн.

На правах користування партія має один офіс у Києві за адресою вул. Антоновича, 23-Б, його загальна площа – 12 м. У цьому офісі, окрім центрального апарату «Громадянської позиції», розміщується громадська приймальня київської міської організації «Громадянської позиції».

Доходи, або Звідки «прийшли» кошти?

За 2017 рік політична партія отримала близько 437,5 тис. грн надходжень. З них внески від фізичних осіб 290 тис. грн, від юридичних осіб – 147 тис. грн. Що характерно, левова частка надходжень як від юридичних осіб, так і від фізичних припадає на невелике коло найближчих партійних соратників Анатолія Гриценка.

ТОП пожертв виглядають так:

Ландяк Петро Дмитрович (член Координаційної Ради партії, голова Тернопільської обласної організації, член Ради партії «Громадянська позиція») та пов’язані з ним бізнес-структури – 180 тис. грн;

Дубчак Ганна Михайлівна (приватний підприємець, Тернопіль) – 55 тис. грн;

Глущенко Анатолій Трохимович (керівник Обухівської районної організації партії) – 30,5 тис. грн;

Єрмолаєв Павло Вікторович (член Центрально-ревізійної комісії партії) – 30 тис. грн;

Васьковська Ольга Василівна (приватний підприємець, один із засновників ТОВ «Тернопрестиж») – 30 тис. грн;

Цибульський Віталій В’ячеславович (голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії) – 25 тис. грн;

Анастасьєв Сергій Миколайович (голова Донецької обласної організації, член Ради партії) – 25 тис. грн;

Нещадим Микола Іванович (голова Центрального Виконавчого Комітету Партії, члена Ради партії) – 25 тис. грн;

ПП «Європейський стандарт України», керівником і кінцевим бенефіціарним власником якого є Чуріков Сергій Борисович (голова Волинської обласної організації, член Ради партії) – 20 тис. грн.

Цікава деталь: Ольга Васьковська та Ганна Дубчак зробили внески на користь партії єдиним платежем.

Єдиний з місцевих осередків, який поповнив партійну касу за звітний період (на 930 грн) – Дніпропетровська обласна парторганізація.

Фінансування місцевих партійних осередків покладено виключно на самі осередки. Вимальовується картина, коли місцеві організації утримують одна-дві особи. Наприклад, виходячи з фінансового звіту, волинський обласний партійний осередок майже повністю фінансує його голова Сергій Чуріков. Водночас фінансовий звіт волинського осередку є одним із найдетальніших серед звітів інших партійних осередків цієї політсили.

Отже, можемо сміливо зробити висновок: «Громадянська позиція» фінансово (як на центральному, так і на місцевому рівнях) залежна від вузького кола партійної верхівки, а пересічні партійці не поспішають наповнювати партійну касу своїми «кровними». Сама ж партія робить доволі кволі рухи в напрямку залучення коштів: згідно зі звітами політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за чотири квартали 2017 року з 30 зареєстрованих партійних осередків 19 не вказують фактичного місця перебування, тобто існують лише на папері.

Видатки, або Куди «пішли» гроші?

Всього за 2017 рік партія витратила 384,3 тис. грн.

ТОП-5 видатків складають:

витрати на міжнародну діяльність (238,2 тис. грн);

оплата праці (46,3 тис. грн на трьох працівників центрального апарату);

оренда офісних приміщень (34,7 тис. грн);

матеріальні витрати (32,3 тис. грн);

податки та збори (15,4 тис. грн).

Далі розглянемо детальніше, куди були витрачені партійні кошти.

За даними, взятими зі звітів партії, із зібраних 437,5 тис. грн, у «Громадянській позиції» витратили 384,3 тис. грн. Як вже було зазначено, найбільшою витратною статтею була оплата міжнародної діяльності. Для прикладу, з одержаних 129 тис. грн у II кварталі 2017 року, на оплату членського внеску до ALDE Party (The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Part — Альянс лібералів і демократів за Європу) витратили 76,8 тис. грн. Ще більші суми на цю статтю видатків пішли в III та IV кварталах 2017-го — 78 тис. грн і 83 тис. грн відповідно.

Другу за обсягами статтю витрат політичної сили Анатолія Гриценка у 2017-му посідає оплата праці трьох працівників центрального офісу політичної партії. Витрати в сумі за звітні періоди сягнули трохи більше 46 тис. грн.

Далі йде оренда центрального офісу площею 12 м2 — 32 тис. грн та офісу чернігівського партійного осередку площею 54,2 м.

Іншими великими витратами стали «матеріальні витрати» й податки.

Згідно з фінансовим звітом, партія не орендувала транспортних засобів. Також не виготовляла друкованої продукції.

Витрати партійних осередків копіюють видатки центрального апарату: оренда офісів і оплата банківських послуг. Поодинокі проплати за друковану продукцію, інтерв’ю та організацію заходів. Але такі витрати не мають ознак системного характеру.

Спираючись на фінансовий звіт політичної сили Анатолія Гриценка, протягом 2017-го в осередках партії та в центральному апараті працювало не більше 5 людей, середня зарплата яких нижча за встановлену мінімальну у країні. Зазначимо, що в центральному апараті в Києві, де працює троє працівників, зарплата складала: 2576 грн у місяць отримувала одна людина і по 644 грн двоє інших.

Схожа ситуація і в обласних осередках: у I кварталі 2017 працювало по одній людині в Івано-Франківській та Закарпатській організаціях — виплата у першій становила трохи більше 1400 грн. Натомість Закарпатська, зазначивши одного працівника обласного осередку, подала до НАЗК «нульову» декларацію, не вказавши зарплату взагалі. Це ставить під сумнів цифри щодо працівників наведені у звіті політичної партії за I квартал 2017-го. Проте у наступному II кварталі ситуацію виправили. У III та IV кварталах наймані працівники трудились лише в Івано-Франківській та Волинській організаціях.

Аналізуючи звіти та маючи перед очима приклади парламентських політичних сил, можемо з великою вірогідністю вважати, що у «Громадянській позиції» не може працювати так мало людей. Для нормального функціонування такої структури як політична партія в масштабах України потрібно більше оплачуваних працівників, як у центральному апараті так і на місцях. Для прикладу можемо зазирнути до фінансового звіту Об’єднання «Самопоміч», яка у I кварталі 2016 у графі працівники вказувала нулі. А з початком фінансування з державного бюджету, згідно звіту IV кварталу 2016 року, у центральному апараті вже працюють 193 людини, а у обласних осередках — шість співробітників.

Доступність партії

«Громадянська позиція» має досить інформативний сайт gp.org.ua, у якому частково враховані попередні рекомендації надані Центром «Ейдос» у 2017 році. Йдеться про вчасне розміщення на офіційному сайті фінансових звітів партійних осередків та партії та оприлюднення на офіційному сайті рахунків партії та партійних осередків. Так як регіональні осередки не мають своїх сайтів, то всі звіти та контакти розміщені на сайті партії.

Загалом партії, що позиціює себе адептом європейських ліберально-демократичних традицій, так і не вдається втілити в життя у внутрішньопартійній діяльності одну зі своїх основних програмних засад — демонополізацію економіки: фінансування організації здійснює вузьке коло партійної еліти. Фінансової підтримки на місцях майже не існує.

Федір Соловій, аналітик Центру «Ейдос» для «Главкома»

Публікація видана за підтримки Європейського союзу і Центру демократії та верховенства права (проект «Посилення коаліції РПР») в рамках виконання проекту «Підвищення обізнаності громадян щодо фінансування політичних партій як запорука зменшення політичної корупції в Україні», який впроваджується Центром «Ейдос». Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Центру «Ейдос» і в жодному разі не відображає погляди Європейського союзу чи Центру демократії та верховенства права. Матеріал підготовлено через аналітичну систему YouControl.

