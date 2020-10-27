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    У Пакистані пролунав вибух у релігійній школі: семеро загиблих, десятки поранених

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    Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт. - У Пакистані пролунав вибух у релігійній школі: семеро загиблих, десятки поранених
    Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт.

    Вибух стався, коли близько ста семінаристів віком від 8 до 15 років перебували на ранковому уроці з вивчення Корану

    У пакистанському місті Пешаварі пролунав вибух у релігійній школі. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро і поранено понад 80 осіб. 

    «Невідомі заклали вибухові речовини у пластиковому пакеті. Вибух стався, коли близько ста семінаристів віком від 8 до 15 років перебували на ранковому уроці з вивчення Корану», – повідомив офіцер місцевої поліції.

    За даними поліції, бомба була нашпигована кульковими підшипниками. Загалом було використано близько шести кілограмів вибухівки.

    Як зазначається, п'ятеро з 83 поранених перебувають у критичному стані.

    Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт.

    Також повідомлялося 26 жовтня, що у Пакистані під час масштабного мітингу опозиції пролунав вибух, є загиблі. 

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