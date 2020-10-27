У Пакистані пролунав вибух у релігійній школі: семеро загиблих, десятки поранених



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Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт.

Вибух стався, коли близько ста семінаристів віком від 8 до 15 років перебували на ранковому уроці з вивчення Корану

У пакистанському місті Пешаварі пролунав вибух у релігійній школі. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що внаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро і поранено понад 80 осіб.

«Невідомі заклали вибухові речовини у пластиковому пакеті. Вибух стався, коли близько ста семінаристів віком від 8 до 15 років перебували на ранковому уроці з вивчення Корану», – повідомив офіцер місцевої поліції.

За даними поліції, бомба була нашпигована кульковими підшипниками. Загалом було використано близько шести кілограмів вибухівки.

Як зазначається, п'ятеро з 83 поранених перебувають у критичному стані.

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт.

Також повідомлялося 26 жовтня, що у Пакистані під час масштабного мітингу опозиції пролунав вибух, є загиблі.