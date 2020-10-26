У Пакистані під час масштабного мітингу опозиції пролунав вибух, є загиблі



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Лідерів опозиції попереджали про ризики насильства, - речник уряду

Вибуховий пристрій був закладений в мотоциклі на овочевому ринку

У Пакистані у неділю, 25 жовтня, під час масштабного мітингу опозиції в місті Кетта внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою загинули принаймні троє людей. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що ще двоє людей під час вибуху отримали поранення.

За словами офіцера поліції Кетти Азгара Акрама, вибуховий пристрій був закладений в мотоциклі на овочевому ринку, який був закритий цього дня.

«Перед початком мітингу мобільний зв’язок у Кетті вимкнули, у місті працювали додаткові патрулі», – йдеться у повідомленні.

За словами речника уряду Белуджистану Ліаката Шагвані, лідерів опозиції попереджали про ризики насильства.

До відома, лідери опозиційних партій Пакистану організовували мітинги за усунення прем’єр-міністра Імрана Хана. Його звинувачують в неспроможності впоратися з економічною кризою в країні.

Очільники опозиції в Кетті також висловлювали стурбованість щодо «примусових зникнень» представників етносу белуджі, в яких звинувачують розвідку Пакистану.

Додається, що цього місяця бойовики в Белуджистані вбили 15 людей, влаштувавши засідку на групу працівників нафтогазової промисловості в супроводі парамілітарного загону.

Як повідомлялося, 25 жовтня майже 300 білорусів було затримано під час народного ультиматуму.