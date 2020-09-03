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    Торецьк та Авдіївський коксохімічний завод знеструмлені через вибух

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    Завод Авдіївський коксохім - Торецьк та Авдіївський коксохімічний завод знеструмлені через вибух
    Завод Авдіївський коксохім

    У Донецькій ОДА підкреслили, що вибух трансформатора не пов'язаний з бойовими діями

    Місто Торецьк у Донецькій області залишилося без електропостачання через аварію. Електрики немає також на насосній станції 3 підйому каналу КП «Компанія Вода Донбасу» і на Авдіївському коксохімічному заводі.

    Про це в четвер, 3 вересня, повідомили на сайті Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

    Відзначається, що зупинилося електропостачання через вибух трансформатора напруги на підстанції НЕК «Укренерго» Центральна-330 кВ. При цьому в ОДА підкреслили, що вибух трансформатора не пов'язаний з бойовими діями.

    Там запевнили, що насосна станція 3 підйому каналу Сіверський Донець - Донбас буде частково заживлена від підстанції 35 кВ 3 Підйом. Авдіївський коксохімзавод буде заживлено по резервній лінії.

    Населенню Торецька електропостачання планується відновити після завершення аварійно-відбудовних робіт на підстанції НЕК «Укренерго» Центральна-330 кВ.

    Як повідомлялося, сьогодні в результаті аварії на підстанції без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення були будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

    Згодом киянам повернули світло: аварію на підстанції ліквідували

    вибух Донбас Донеччина електроенергія завод Торецьк
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