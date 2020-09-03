Торецьк та Авдіївський коксохімічний завод знеструмлені через вибух



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Завод Авдіївський коксохім

У Донецькій ОДА підкреслили, що вибух трансформатора не пов'язаний з бойовими діями

Місто Торецьк у Донецькій області залишилося без електропостачання через аварію. Електрики немає також на насосній станції 3 підйому каналу КП «Компанія Вода Донбасу» і на Авдіївському коксохімічному заводі.

Про це в четвер, 3 вересня, повідомили на сайті Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Відзначається, що зупинилося електропостачання через вибух трансформатора напруги на підстанції НЕК «Укренерго» Центральна-330 кВ. При цьому в ОДА підкреслили, що вибух трансформатора не пов'язаний з бойовими діями.

Там запевнили, що насосна станція 3 підйому каналу Сіверський Донець - Донбас буде частково заживлена від підстанції 35 кВ 3 Підйом. Авдіївський коксохімзавод буде заживлено по резервній лінії.

Населенню Торецька електропостачання планується відновити після завершення аварійно-відбудовних робіт на підстанції НЕК «Укренерго» Центральна-330 кВ.

Як повідомлялося, сьогодні в результаті аварії на підстанції без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення були будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

Згодом киянам повернули світло: аварію на підстанції ліквідували