У Пакистані заарештували власника найбільшої в країні незалежної медіагрупи



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У Пакистані заарештували власника і головного редактора найбільшої в країні незалежної медіагрупи

Медіагрупа Рехмана Jang Media Group, в яку входить телеканал GeoTV, неодноразово критикували владу

Влада Пакистану заарештувала власника і головного редактора найбільшої в країні незалежної медіагрупи.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що Міра Шакілура Рехмана взяли під варту у місті Лахор за звинуваченням в ухилянні від сплати податків при купівлі нерухомості 34 роки тому.

Наразі жодних інших подробиць від правоохоронних органів немає.

Медіагрупа Рехмана Jang Media Group, в яку входить телеканал GeoTV, у своїх матеріалах і публікаціях неодноразово критикувала дії влади.

У своїй заяві медіагрупа заявила, що її майно було придбане з дотриманням вимог закону і з виконанням всіх податкових вимог, назвавши арешт головного редактора «нападом на свободу слова».

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликав негайно звільнити Міра Шакілура Рехмана.

Пакистан займає 142-е місце з 180 країн у «Світовому індексі свободи преси», заявили «Репортери без кордонів» у своєму звіті за 2019 рік.

В останні роки Пакистан посилив репресії проти журналістів, правозахисників, активістів і представників громадянського суспільства.

Перед своїм обранням в 2018 році прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан часто публічно заявляв, що якби прийшов до влади, до заарештував би Рехмана.