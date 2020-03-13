У Пакистані заарештували власника найбільшої в країні незалежної медіагрупи
Медіагрупа Рехмана Jang Media Group, в яку входить телеканал GeoTV, неодноразово критикували владу
Влада Пакистану заарештувала власника і головного редактора найбільшої в країні незалежної медіагрупи.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що Міра Шакілура Рехмана взяли під варту у місті Лахор за звинуваченням в ухилянні від сплати податків при купівлі нерухомості 34 роки тому.
Наразі жодних інших подробиць від правоохоронних органів немає.
Медіагрупа Рехмана Jang Media Group, в яку входить телеканал GeoTV, у своїх матеріалах і публікаціях неодноразово критикувала дії влади.
У своїй заяві медіагрупа заявила, що її майно було придбане з дотриманням вимог закону і з виконанням всіх податкових вимог, назвавши арешт головного редактора «нападом на свободу слова».
Комітет захисту журналістів (CPJ) закликав негайно звільнити Міра Шакілура Рехмана.
Пакистан займає 142-е місце з 180 країн у «Світовому індексі свободи преси», заявили «Репортери без кордонів» у своєму звіті за 2019 рік.
В останні роки Пакистан посилив репресії проти журналістів, правозахисників, активістів і представників громадянського суспільства.
Перед своїм обранням в 2018 році прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан часто публічно заявляв, що якби прийшов до влади, до заарештував би Рехмана.