У парламенті розказали про систему контролю голів ОТГ

Законопроєкт №4535 більш чітко конкретизує, що староста не може суміщати свою діяльність з іншою посадою

«Наглядові функції мають бути в голів адміністрацій, у префектів. Відповідний законопроєкт зареєстровано», – депутат Безгін

Народний депутат Віталій Безгін анонсував запровадження нових законодавчих норм, спрямованих на здійснення контролю за законністю рішень представницьких органів влади. Політик нагадав, що раніше такі права мала прокуратура. Тепер, на його думку, наглядові функції мають бути в голів адміністрацій, у префектів. Відповідний законопроєкт зареєстровано, повідомив в інтерв’ю «Главкому» Безгін.

Політик зазначив, що прокуратура «обʼєктивно втручалася в роботу рад, а зараз буде інший формат нагляду». «Там прописано, що якщо в ради є сумніви щодо прийнятого нею рішення, вона спочатку з метою консультації звертається до глави адміністрації, якщо там бачать проблему, то аргументовано доводять її до ради громади і вона має відреагувати. Якщо там відмовляються змінити рішення, то голова адміністрації звертається до суду, де протягом трьох-семи днів ухвалюється рішення. Крім того, з земельних питань нагляд здійснює Держгеокадастр, нагляд за будівництвом здійснює архітектурний контроль тощо», – розповів він.

Також Безгін додав, що раніше в законі було передбачено підстави для відкликання старости. У новому законопроєкті вони всі касуються, тобто рада громади зможе звільняти старост на свій розсуд.

«Функція старости виконавча, тому логічно, щоби його рада затверджувала та відкликала, якщо має до нього претензії. Такий же принцип, як і при призначенні міністрів Верховною Радою. Раніше процедура була трохи інша, тому що сільський голова був політичною фігурою. Ми її деполітизували, тому тут діє нормальний принцип», – пояснив Безгін.

Законопроєкт №4535 більш чітко конкретизує, що староста не може суміщати свою діяльність з іншою посадою – бути депутатом районних, обласних рад, мати іншу оплачувану роботу тощо. Вводиться й критерій мінімальної кількості населення для створення старостинського округу в 1500 осіб, за виключенням високогірних громад і територій з низькою щільністю населення.

Крім того, спрощується можливість дострокового припинення повноваження старости. Якщо раніше передбачався цілий ряд підстав для такого рішення, наприклад, втрата українського громадянства чи обвинувальний вирок суду, що вступив у дію, то зараз рада громади може призначати і звільняти старост, не обтяжуючи себе мотивацією такого рішення. Також експерти звернули увагу на те, що старости у випадку прийняття змін до законодавства вже не будуть автоматично входити до складу виконкомів обʼєднаних територіальних громад.

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