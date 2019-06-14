У партії Вакарчука озвучили головні принципи в економічній політиці



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Перший принцип політсили - закон єдиний для всіх Фото: Главком

У «Голосі» наголосили, що ключова ініціатива партії - позбавлення олігархів їхнього впливу

Партія «Голос» Святослава Вакарчука в своїй економічній політиці першочергово хоче позбавити олігархів впливу і встановити рівні правила для бізнесу в Україні.

Про це в ефірі «Громадського» заявив економіст Дмитро Романович, кандидату у депутати від партії «Голос».

За його словами, перший принцип політсили - закон єдиний для всіх.

«І цього дуже не вистачає зараз українській економіці. Коли є якісь привілейовані компанії і здебільшого олігархи, і є малий та середній бізнес, який чомусь не отримує підтримки. Більш того, через регулювання, через монополії вони не мають змоги розвиватися. А в усіх розвинених економіках саме малий та середній бізнес є основою економіки», - пояснив Романович.

Другий принцип «Голосу» - принцип вільної економіки і рівних можливостей для бізнесу.

«Я дуже довго займався питаннями бізнесу і дерегуляції. У нас дуже важке і незрозуміле регулювання. І для великих компаній, які можуть собі дозволити кваліфікованих юристів, бухгалтерів, тримати великий штат працівників, працювати із місцевими органами, із якимись інспекторами і таке інше, це нормально. Але це дуже важко робити малому і середньому бізнесу», - сказав кандидат у депутати.

Романович наголосив, що ключова ініціатива партії - позбавлення олігархів їхнього впливу.

«Ми вважаємо, що це величезна проблема для України - олігархи і їхній вплив на оце замкнуте коло, коли олігархи протаскують своїх депутатів, контролюють медіа, де-факто дурять людей і роблять так, щоби вони заново голосували, і з цього отримують корупційну ренту», - зазначив він.

Представник «Голосу» додав, що одним із головних інструментів проти впливу олігархів у партії бачать незалежний Антимонопольний комітет.

На запитання, чому для впровадження змін треба йти саме у Верховну Раду, він відповів: «Коли ти співпрацюєш з Кабміном, то є якась межа, до якої можна змінювати регулювання. Насправді регулювання закладається в Конституції, а потім вже в законах, і ми часто стикалися з тим, що неможливо покращити життя бізнесу без зміни законів».

Нагадаємо, Святослав Вакарчук 13 червня представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії «Голос».

Раніше у Вакарчука повідомили, з ким точно не об'єднаються у Верховній Раді.