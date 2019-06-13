Вакарчук представив трьох перших фінансових донорів «Голосу»



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Фото: Главком

Святослав Вакарчук: Нам є що запропонувати у відповідь – це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців

Святослав Вакарчук 13 червня представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії «Голос».

В числі перших «Голос» підтримали:

інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса;

регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;

експрезидент «Київстару», засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

«Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи у них свої сили й ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь – це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати», — сказав Вакарчук.

Як повідомлялось, 8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Згодом «Голос» відкликав з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили. Журналісти руху «Чесно» надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку. Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії «Опозиційний блок» на позачергових парламентських виборах 2014 року.

«Ці факти суперечать принципам, якими партія «Голос» керується під час вибору всіх без виключення кандидатів», - заявили у політсилі і закликали й надалі повідомляти про випадки недоброчесності.

Нагадаємо, 8 червня телеведучий Сергій Притула оголосив, що йде на парламентські вибори на 30-му місці у списку партії «Голос».

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Раніше Вакарчук наголосив, що партія «Голос» планує допомагати та підтримувати президента Володимира Зеленського після виборів у Раду. «Ми будемо допомагати президенту в тих реформах, в яких вважаємо, що він вчиняє правильно і навіть підсилювати. Я би сказав, старатися ще радикальніші реформи пропонувати. Там, де він буде чинити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або заставляти його виконати свої обіцянки», - заявив Вакарчук. Він додав, що президента й усі його рішення потрібно контролювати.