У Вакарчука повідомили, з ким точно не об'єднаються у Верховній Раді



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У партії «Голос» переконані, що політсила пройде до парламенту Фото: Главком

За словами заступника голови партії «Голос», для формування коаліції треба спершу зрозуміти пропозиції тих, хто потрапить до парламенту

Заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин пояснив, що говорити про формування коаліції наразі зарано, але вони точно не об'єднаються з проросійськими партіями.

Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

«Для того, аби говорити про утворення коаліції потрібно перемогти на виборах. Я переконаний, що партія «Голос» пройде до парламенту. Тоді ми дивитимемось на інші політичні сили, чиї програми більше відповідають нашій програмі, де більше є спільного», – наголосив кандидат.

«Ми точно не будемо консолідуватися з тими політичними силами, які мають проросійський напрямок геополітичного розвитку та ті, які вважають, що можна вести переговори з терористами, які зараз ведуть війну на Сході на їхніх умовах», – пояснив заступник голови партії «Голос».

Він додав, що для формування коаліції треба спершу зрозуміти пропозиції тих, хто потрапить до парламенту.

Раніше Вакарчук заявив, що політична партія «Голос» у разі проходження до Верховної Ради ІХ скликання добиватиметься скасування мажоритарної виборчої системи в Україні.