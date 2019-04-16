Скотленд-Ярд веде розслідування проти Сергія Тігіпка за допомогу доньці



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Суддя сподівається, що оприлюднивши імена учасників справи, змусить дідуся та матір повернути до Великобританії викрадених дітей

Лондонський суд виніс унікальне для Британії рішення, що дозволяє оприлюднити імена учасників справи - ЗМІ

Скотленд-Ярд розслідує справу щодо українського бізнесмена та мецената Сергія Тігіпка та його доньки від першого шлюбу, 34-річної Анни. Їх звинувачують у викраденні й вивезенні двох онуків з британським громадянством з Великої Британії до України. Про це повідомляють Daily Mail та BBC.

Зокрема, зазначається, що лондонський суд виніс унікальне для Британії рішення, що дозволяє оприлюднити імена учасників справи. «Суддя сподівається, що у такий спосіб змусить дідуся та матір повернути до Великобританії викрадених дітей. У 2017 році Анна незаконно вивезла з країни своїх доньок та не дозволяє їм бачитися з батьком-лондонцем. За даними слідчих, у цьому їй допомагав Сергій Тігіпко», - йдеться у матеріалах ЗМІ.

Наголошується, що Анна Тігіпко зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, британським фінансистом, у 2010 році. «Через 2 роки вони одружилися й оселилися в Лондоні. У подружжя народилися дві доньки, але наприкінці 2015 року чоловік Анни оголосив про розлучення. Спочатку Анна вирішила оселитися в Лондоні, придбала будинок у Хемпстеді за 9 мільйонів фунтів стерлінгів та заснувала клініку на Харлі-стріт. Батько дітей жив поруч зі своєю новою дружиною», - інформують британські видання.

Також у статті розповідається, що у 2017 році Анна Тігіпко вийшла заміж вдруге та переїхала до України. У листопаді того ж року вона взяла дочок у поїздку до Києва та залишилася там, порушивши угоду з батьком дітей. Будинок у Хемпстеді Анна Тігіпко продала, а від бізнесу на Харлі-стріт відмовилася.

У квітні 2018 року британський суд ухвалив рішення, у якому Анну зобов’язують повернутися і жити в Лондоні, щоб батько міг зустрічатися з дітьми. «Проте Анна послідовно ігнорувала неодноразові постанови суду. У цій боротьбі жінка зібрала велику «армію» найкращих юристів, у той час як на сторону її екс-чоловіка стали, окрім Daily Mail, The Times і BBC у спробах надати справі розголосу. До того ж суд певен, що діти страждають без спілкування з батьком», - пише британська преса.