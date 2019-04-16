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    Скандальний комік програв суд проти Меркель

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    Ян&nbsp;Бьомерманн прочитав свого вірша у 2016 році, спровокувавши дипломатичний скандал між Німеччиною і Туреччиною - Скандальний комік програв суд проти Меркель
    Ян Бьомерманн прочитав свого вірша у 2016 році, спровокувавши дипломатичний скандал між Німеччиною і Туреччиною

    Адміністративний суд Берліна відхилив спробу коміка винести судові рішення щодо канцлера Німеччини Ангели Меркель

    Відомий німецький комік Ян Бьомерманн програв у суді справу проти канцлера ФРН Ангели Меркель.

    Про б це повідомляє агентство dpa.

    «Адміністративний суд Берліна відхилив спробу коміка винести судові рішення щодо канцлера Німеччини Ангели Меркель за критику написаної ним сатиричної поеми з критикою на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана», - йдеться в повідомленні.

    38-річний телеведучий вимагав накласти заборону на повторення канцлером її оцінки сатиричної поеми як «образливої» і «навмисно образливої», яку вона дала 3 роки тому.

    Сама Меркель вже не раз говорила, що вважає своє емоційне твердження помилкою.

    В ході двогодинного слухання адвокат Бьомерманна зазначив, що висловлювання Меркель все ще є в інтернеті. Адвокати канцлера парирували, що глава держави більше жодного разу не повторила своїх слів.

    Ні Меркель, ні Бьомерманн особисто в суді не були присутні.

    Зазначимо, Бьомерманн прочитав свого вірша наприкінці березня 2016 року в програмі телеканалу ZDF, спровокувавши дипломатичний скандал між Німеччиною і Туреччиною. Турецький уряд зажадав притягнути телеведучого до суду за образу глави держави.

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