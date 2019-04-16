Скандальний комік програв суд проти Меркель



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Ян Бьомерманн прочитав свого вірша у 2016 році, спровокувавши дипломатичний скандал між Німеччиною і Туреччиною

Адміністративний суд Берліна відхилив спробу коміка винести судові рішення щодо канцлера Німеччини Ангели Меркель

Відомий німецький комік Ян Бьомерманн програв у суді справу проти канцлера ФРН Ангели Меркель.

Про б це повідомляє агентство dpa.

«Адміністративний суд Берліна відхилив спробу коміка винести судові рішення щодо канцлера Німеччини Ангели Меркель за критику написаної ним сатиричної поеми з критикою на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана», - йдеться в повідомленні.

38-річний телеведучий вимагав накласти заборону на повторення канцлером її оцінки сатиричної поеми як «образливої» і «навмисно образливої», яку вона дала 3 роки тому.

Сама Меркель вже не раз говорила, що вважає своє емоційне твердження помилкою.

В ході двогодинного слухання адвокат Бьомерманна зазначив, що висловлювання Меркель все ще є в інтернеті. Адвокати канцлера парирували, що глава держави більше жодного разу не повторила своїх слів.

Ні Меркель, ні Бьомерманн особисто в суді не були присутні.

Зазначимо, Бьомерманн прочитав свого вірша наприкінці березня 2016 року в програмі телеканалу ZDF, спровокувавши дипломатичний скандал між Німеччиною і Туреччиною. Турецький уряд зажадав притягнути телеведучого до суду за образу глави держави.