Китайські підприємці їздять до Криму. Пекін не бачить у цьому проблеми

Китай закликав Україну не політизувати співпрацю його компаній із Кримом

Минулого тижня китайські підприємці відвідали Крим. Народні депутати вважають, що тим самим Китай відійшов від нейтральної позиції щодо Криму, якої дотримувався раніше.

Українські політики припускають, що дії китайських компаній стали відповіддю Пекіна на рішення Києва повернути у державну власність підприємство «Мотор Січ», забравши його у китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings і її партнерів.

Своєю чергою, Китай закликав Україну не політизувати співпрацю його компаній із Кримом. Так на претензії України відповів офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

«Китайські компанії підтримують контакти з Кримом і співпрацюють з ним відповідно до принципів ринку. Не можна політизувати цю взаємодію в комерційній сфері», – заявив він.

«Мотор Січ» – один з найбільших в світі виробників двигунів для авіації і промислових газотурбінних установок.

Нагадаємо, 11 березня 2021 року Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення, що підприємство «Мотор Січ» буде повернено в державну власність.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР) та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії «Мотор Січ».

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів «Мотор Січ» у Skyrizon називають «варварським грабежем і грубим порушенням законних прав».

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ «Мотор Січ».

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.