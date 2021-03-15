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    В аеропортах Пекіна скасовано понад 420 рейсів через піщану бурю

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    В аеропортах Пекіна скасовано понад 420 рейсів через піщану бурю - В аеропортах Пекіна скасовано понад 420 рейсів через піщану бурю
    В аеропортах Пекіна скасовано понад 420 рейсів через піщану бурю

    На дорогах Пекіна утворилися пробки, видимість в місті не перевищує 1000 м

    Аеропортам Пекіна через піщану бурю довелося скасувати 428 рейсів.

    Про це повідомляє портал News164.

    За його даними, в столичному аеропорту Пекіна сьогодні повинен був відбутися 1141 рейс, 247 з яких вже були скасовані. При цьому в міжнародному аеропорту Дасін скасований 181 рейс із запланованих 846.

    Буря також привела до проблем в транспортному сполученні в межах міста. На дорогах Пекіна утворилися пробки, видимість в місті не перевищує 1000 м.

    Як стверджують фахівці центру екологічного тестування Пекіна, концентрація дрібних твердих частинок PM 10 в центральних районах міста сягає майже 10 000 мікрограмів на кубічний метр при допустимій нормі 50 мікрограмів / кубометр.

    У зв'язку з цим влада китайської столиці оголосила жовтий рівень небезпеки в межах міста. Громадянам не рекомендують проводити заходи на відкритому повітрі, а також залишати приміщення без крайньої необхідності, зазначає UDN.

    Метеорологи вважають, що буря також дійде і до інших північних районів Китаю, зокрема до автономного району Внутрішня Монголія, Тяньцзінь, провінції Хейлунцзян, Шеньсі, Шаньсі і Хебей.

    Теги: Китай аеропорт авіаперевезення пробки
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