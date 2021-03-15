Які країни годують світ мандаринами (список)

Найбільше мандарин вирощує Китай, а експортує – Туреччина

За даними Асоціації виробників цитрусових ПАР (CGA), Китай є лідером з виробництва мандаринів у світі. Про це повідомляє портал FruitNews.

Середньорічний урожай китайських мандаринів за останні 6 років (2015-2021 роки) склав 21,687 млн тонн. При цьому Туреччина посіла позицію лідера у світовому експорті даного виду цитрусових – в середньому 759 тис. тонн в рік.

За обсягом вирощування за Китаєм йдуть: ЄС – 3,1 млн тонн, Туреччина – 1,45 млн тонн, Марокко – 1, 172 млн тонн, Японія – 873 тис. тонн, США –- 875 тис. тонн, Південна Корея – 620 тис. тонн, Південна Африка – 370 тис. тонн, Аргентина – 353 тис. тонн і Австралія – 340 тис. тонн.

Основними країнами – експортерами після Туреччини є: Китай – 644 тис. тонн, Марокко – 508 тис. тонн, ПАР – 294 тис. тонн, ЄС – 228 тис. тонн, Ізраїль –- 98 тис. тонн, Австралія – 69 тис. тонн.

Більшу частину вирощуваних мандаринів Китай реалізує на внутрішньому ринку і експортує лише 3% продукції. Країни ЄС постачають на зовнішні ринки 7% вирощених мандаринів, Австралія - 20%, Марокко - 43%, Туреччина - 52%, Південна Африка - 79%.

Додамо, що експерти попереджають, що весною подорожчають продукти. За прогнозами фахівців навесні в Україні суттєво здорожчають зернові продукти, овочі та фрукти. Інфляція в цей період складе 7-8%.

Напередодні українські фермери дали прогноз щодо цін на продукти цього літа. Отже, у фермерів прогнози оптимістичніші. Так, вони сподіваються, що цьогорічна сніжна зима гарно вплине на врожай, тому є надія побачити на літо та осінь дешевші продукти.

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