У Петербурзі затримали російського мільярдера

Водоп'янов займає 97 місце в рейтингу мільярдерів

У Петербурзі затримали керуючого партнера і засновника компанії «Теорема» Ігоря Водоп'янова за підозрою в причетності до підкупу податкового співробітника. Про це повідомляє «Фонтанка.ру». Співробітники Головного слідчого управління Слідчого комітету Петербурга затримали Водоп'янова за статтею 91, яка дозволяє ізолювати



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Ігор Водоп'янов

Водоп'янов займає 97 місце в рейтингу мільярдерів

У Петербурзі затримали керуючого партнера і засновника компанії «Теорема» Ігоря Водоп'янова за підозрою в причетності до підкупу податкового співробітника.

Про це повідомляє «Фонтанка.ру».

Співробітники Головного слідчого управління Слідчого комітету Петербурга затримали Водоп'янова за статтею 91, яка дозволяє ізолювати підозрюваного на дві доби до тих пір, поки не буде обрано запобіжний захід.

Видання зазначає, що слідчі мають намір звернутися до суду з клопотанням про арешт.

Водоп'янов займає 97 місце в рейтингу мільярдерів видання «Діловий Петербург». Його статки оцінюються в 9,8 млрд рублів.