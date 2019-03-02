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    У підземних сховищах України залишилося 9,73 млрд кубометрів газу

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    Протягом доби з ПСГ України відібрано 45,74 млн куб. м газу - У підземних сховищах України залишилося 9,73 млрд кубометрів газу
    Протягом доби з ПСГ України відібрано 45,74 млн куб. м газу
    Фото REUTERS

    Українські ПСГ на сьогодні заповнені на 31%

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 лютого зменшився до 9,730 млрд куб. м, передає ПАТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався. Протягом доби з ПСГ України відібрано 45,74 млн куб. м газу.

    При цьому в даних за 28 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 18,11 млн куб. м, з Угорщини - 3,78 млн куб. м, з Польщі - 3,06 млн куб. м газу.

    Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 31%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

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