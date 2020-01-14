У Північній Ірландії офіційно дозволили одностатеві шлюби



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Перші весільні церемонії мають відбутися у лютому.

У Північній Ірландії офіційно з 13 січня одностатеві пари можуть зареєструватися для вступу в шлюб. Відповідне рішення ухвалили ще влітку.

Про це повідомляє BBC.

Так, перші весільні церемонії мають відбутися у лютому.

Також у Північній Ірландії визнають шлюби пар, які одружилися в інших країнах. Ті, хто перебувають у цивільному шлюбі, поки не зможуть його узаконити. Офіс Північної Ірландії працюватиме над переоформленням цивільного партнерства та визначенням ролі церкви в одностатевих шлюбах.

Крім того, гетеросексуальним парам дозволили вступати в цивільний шлюб.

На території Великої Британії одностатеві шлюби дозволили в Англії, Шотландії та Уельсі ще з 2014 року.