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    Гілларі Клінтон стала ректором британського університету

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    Гілларі Клінтон стала ректором Королівського університету Північної Ірландії - Гілларі Клінтон стала ректором британського університету
    Гілларі Клінтон стала ректором Королівського університету Північної Ірландії
    Фото: Queen’s University of Belfast

    Гілларі Клінтон назвала це призначення великою честю

    Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон стала ректором університету Квінс у британському Белфасті (Північна Ірландія).

    Про це повідомляється на сайті вишу.

    «Клінтон, яка отримала почесний докторський ступінь від королеви в жовтні 2018 року, стане 11-м ректором університету - і першою жінкою на цій посаді», - йдеться в повідомленні.

    Функції, покладені на американського політика, будуть швидше церемоніальні.

    Проректор навчального закладу Стівен Прентер заявив, що Клінтон зробила значний внесок у Північну Ірландію. На його думку, вона стане чудовим захисником інтересів університету й надихаючою рольовою моделлю для університетської спільноти.

    За словами Клінтон, для неї це призначення багато означає, і вона назвала його великою честю.

    «Для мене велика честь стати ректором Королівського університету, навчального закладу до якого я дуже прив’язана, з яким у мене склалися міцні відносини за ці роки», – додала Клінтон.

    США вуз Гілларі Клінтон політика Ірландія
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