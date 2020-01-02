Гілларі Клінтон стала ректором британського університету



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Гілларі Клінтон стала ректором Королівського університету Північної Ірландії Фото: Queen’s University of Belfast

Гілларі Клінтон назвала це призначення великою честю

Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон стала ректором університету Квінс у британському Белфасті (Північна Ірландія).

Про це повідомляється на сайті вишу.

«Клінтон, яка отримала почесний докторський ступінь від королеви в жовтні 2018 року, стане 11-м ректором університету - і першою жінкою на цій посаді», - йдеться в повідомленні.

Функції, покладені на американського політика, будуть швидше церемоніальні.

Проректор навчального закладу Стівен Прентер заявив, що Клінтон зробила значний внесок у Північну Ірландію. На його думку, вона стане чудовим захисником інтересів університету й надихаючою рольовою моделлю для університетської спільноти.

За словами Клінтон, для неї це призначення багато означає, і вона назвала його великою честю.

«Для мене велика честь стати ректором Королівського університету, навчального закладу до якого я дуже прив’язана, з яким у мене склалися міцні відносини за ці роки», – додала Клінтон.