Гілларі Клінтон стала ректором британського університету
Гілларі Клінтон назвала це призначення великою честю
Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон стала ректором університету Квінс у британському Белфасті (Північна Ірландія).
Про це повідомляється на сайті вишу.
«Клінтон, яка отримала почесний докторський ступінь від королеви в жовтні 2018 року, стане 11-м ректором університету - і першою жінкою на цій посаді», - йдеться в повідомленні.
Функції, покладені на американського політика, будуть швидше церемоніальні.
Проректор навчального закладу Стівен Прентер заявив, що Клінтон зробила значний внесок у Північну Ірландію. На його думку, вона стане чудовим захисником інтересів університету й надихаючою рольовою моделлю для університетської спільноти.
За словами Клінтон, для неї це призначення багато означає, і вона назвала його великою честю.
«Для мене велика честь стати ректором Королівського університету, навчального закладу до якого я дуже прив’язана, з яким у мене склалися міцні відносини за ці роки», – додала Клінтон.