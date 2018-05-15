У Північній Кореї демонтують ядерний полігон - ЗМІ

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Ядерний полігон Пхунгері демонтують

На полігоні Пхунгері вже знесені декілька ключових будівель оперативної підтримки

На північному сході КНДР відбувається демонтаж найбільшого в країні ядерного полігону Пхунгері. Про це повідомляє 38North.

На знімках, отриманих 7 травня, видно, що на полігоні Пунгері знесені декілька «ключових будівель оперативної підтримки». Також були демонтовані рейки для візків, які вели з тунелів.



Деякі «господарські» споруди теж знесені. Основні будівлі полігону поки залишаються на місці.



«У період з 20 квітня по 7 травня 2018 року було зруйновано споруду, яка, ймовірно, була інженерною офісною будівлею. Також, ймовірно, був демонтований контрольно-пропускний пункт, розташований недалеко від північного порталу, де останні п'ять проводилися підземні ядерні випробування», - повідомляє ЗМІ.



21 квітня стало відомо, що Кім Чен Ин оголосив про закриття ядерного полігону на півночі країни і припинення ракетних і ядерних випробувань. Ця заява була зроблена на тлі підготовки зустрічі північнокорейського лідера з президентом США Дональдом Трампом.