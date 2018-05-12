КНДР планує вибухами знищити свій ядерний полігон

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Кім Чен Ином

Демонтаж ядерного випробувального полігону передбачає руйнування всіх його тунелів

Північна Корея запланувала ліквідацію свого ядерного випробувального полігону у період між 23 та 25 травня (в залежності від погоди), щоб підтримати свою попередню обіцянку припинити ядерні випробування. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Центральне інформаційне агентство країни заявило, що демонтаж ядерного випробувального полігону передбачає руйнування всіх його тунелів за допомогою вибухів, а також блокування входів до нього та усунення всіх спостережних пунктів, науково-дослідних будівель та контроль-пропускних пунктів.

«Інститут ядерного зброї та інші зацікавлені установи проводять технічні заходи для демонтажу ядерного випробувального полігону КНДР, щоб забезпечити прозорість припинення ядерних випробувань», - сказано в повідомленні.

Заява з’явилась після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня. Це буде перша зустріч, яка відбудеться між діючим президентом США та лідером Північної Кореї.

Сполучені Штати Америки готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння.

Як стало відомо 10 травня, літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд.