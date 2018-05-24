У Північній Кореї відреагували на скасування Трампом зустрічі
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Заява Кім Чен Ина щодо скасування Трампом зустрічі буде завтра
Глава МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо заявив, що відмова президента США Дональда Трампа від запланваної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином є «неналежним вчинком».
На своїй сторінці в twitter він написав, що «Відкритий лист» до Кім Чен Ина і те, як він було переданий, – це «цілковита неповага».
«КНДР не шкодувала сил, щоб показати добру волю, включаючи знищення на цьому тижні ядерного полігону Пунгері», – написав Лі Ен Хо.
«У КНДР зараз пізня ніч, тому заява Кім Чен Ина з приводу зарозумілоъ балаканини Дональда Трампа буде завтра», – додав він.
Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.
Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.