У Північній Кореї відреагували на скасування Трампом зустрічі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Заява Кім Чен Ина щодо скасування Трампом зустрічі буде завтра

Глава МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо заявив, що відмова президента США Дональда Трампа від запланваної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином є «неналежним вчинком».

На своїй сторінці в twitter він написав, що «Відкритий лист» до Кім Чен Ина і те, як він було переданий, – це «цілковита неповага».

«КНДР не шкодувала сил, щоб показати добру волю, включаючи знищення на цьому тижні ядерного полігону Пунгері», – написав Лі Ен Хо.

«У КНДР зараз пізня ніч, тому заява Кім Чен Ина з приводу зарозумілоъ балаканини Дональда Трампа буде завтра», – додав він.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка мала відбутися 12 червня в Сінгапурі.

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон вів активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав.